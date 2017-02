Neuss: Glänzendes Festkonzert ehrt Martin Luther

Die Kantorei der Christuskirche und Solisten zeigten bei dem Konzert "Ein feste Burg" ihr großes Können.

Eine außergewöhnliche Konzerteinführung konnten die Besucher in der gut besetzten Christuskirche zum Festkonzert "500 Jahre Reformation" erleben. Sie wurde nämlich von 20 Schülern der Martin-Luther-Grundschule geradezu inszeniert. Sie studieren zur Zeit unter Leitung ihrer Lehrerinnen Kisten Sondermann und Bettina Schneidewin in einer Musical-AG ein Stück über Martin Luther ein. Ausschnitte daraus passten hervorragend in die Konzerteinführung. So stand Martin Luther "persönlich" (Constantin Maaßen) auf der Kanzel der Christuskirche und erklärte seiner Frau Katharina (Paula Hahn), warum er zum Reformator wurde: "Ich konnte es nicht ertragen, wie die Kirche damals mit ihren Gläubigen umgegangen ist." Zusammen mit der Kantorei sangen sie "Ein feste Burg ist unser Gott" und interpretierten die dritte Strophe "Und wenn die Welt voll Teufel wär" tänzerisch.

Allerdings waren die Teufel angesichts des ehrwürdigen Gotteshauses geradezu brav. Johann Sebastian Bachs Kantate "Ein feste Burg ist unser Gott" stand im Mittelpunkt des anschließenden Konzertes, in der festlichen Fassung des Bach-Sohnes Wilhelm Friedemann. Er hat dem ersten und letzten Satz Pauken und drei Trompeten hinzugefügt.

Die Kantorei der Christuskirche war der kunstvoll fugierten Choralmottete der ersten Strophe - Höhepunkt Bachscher Choralbearbeitung - bis auf wenige Unsicherheiten im Sopran vollkommen gewachsen, sang die "Teufel"-Strophe im machtvollen Unisono zu kanonartig begleitenden Oboen und beschloss die Kantate im homogenen vierstimmigen Satz. Unter den Solisten konnten neben Tobias Schlierf (Bass) und Ewa Stoschek (Sopran) besonders Fabian Strothmann mit klarem und auch in den Höhen mühelosem Tenor und Johanna Wehrhahn mit auch in Alttiefen potentem Mezzosopran gefallen.

Beider Duett "Wie selig sind die, die Gott im Munde tragen" wurde zum musikalischen Höhepunkt, hier glänzend vom Englischhorn solo und dem unter der Leitung der Christuskirchenkantorin Katja Ulges-Stein makellos aufspielenden Orchester "Düsseldorfer Altstadtherbst" begleitet. Weitere Luther-Lieder in Kompositionen von Otto Nicolai und Felix Mendelssohn Bartholdy ("Verleih uns Frieden gnädiglich") ergänzten Bachs Kantate wie auch die Choralkantate "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort" von Dietrich Buxtehude, die von den Solisten in Intonation und Artikulation überlegen gesungen wurde.

Zwischen den Kantaten gab es ein Wiederhören mit dem Neusser Andreas Boege (Oboist bei den Düsseldorfer Symphonikern), der das "Oboenkonzert in d-Moll" von Alessandro Marcello herrlich verzierte und mit feinen dynamischen Effekten versah.

(Nima)