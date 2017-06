später lesen Neuss Goder bleibt Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung 2017-06-28T19:35+0200 2017-06-29T00:00+0200

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) in der Neusser CDU setzt auf Kontinuität. Der Mediziner Klaus Goder (59) aus Gnadental bleibt Vorsitzender, seine Stellvertreter sind wie bisher Stefan Arcularius und Bärbel Kohler, die zudem den Arbeitskreis "Innenstadtgestaltung" leitet. Mit diesem Ergebnis endete die Jahreshauptversammlung der rund 100 Mitglieder zählenden Vereinigung der Christdemokraten. Goder, der seit 2001 der MIT Gesicht und Gewicht gibt, wurde bei nur einer Gegenstimme für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Dabei hatte er sich in der Vergangenheit nie gescheut, auch deutlich Position zu beziehen. So hatte er als erster Christdemokrat bereits 2012 seine interne Kandidatur für den Bürgermeister-Sessel angekündigt, musste aber später Thomas Nickel den Vortritt lassen. Auch gehörte die MIT nach der für die CDU verlorenen Bürgermeister-Wahl mit Goder an der Spitze, zu denen, die lautstark einen personellen Neuanfang in der CDU forderten.

Ludger Baten Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Ludger Baten (lue-) ist Leitender Regionalredakteur in Neuss. zum Autorenprofil schließen