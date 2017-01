Neuss: Gottesdienste mit Gästen zum Reformationsjahr

Die Christuskirche startet am 8. Januar ihre Gottesdienstreihe zum Reformationsjahr und erinnert an Martin Luther.

Zum Reformationsjahr startet die evangelische Christuskirchengemeinde in Neuss eine besondere Gottesdienstreihe. Sie erinnert damit an den 500. Jahrestag der Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen. Diese hatte der Mönch der Überlieferung zufolge am 31. Oktober 1517 an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt. Die Gottesdienstreihe zum Reformationsjahr wird am Sonntag, 8. Januar, 10.30 Uhr, in der Christuskirche unter dem Motto "Evangelisch weltweit" eröffnet. Weitere Termine: 21. Mai und 3. September.

Zum Auftakt ist Pfarrerin Sonia Parera-Hummel von der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in Wuppertal zu Gast in der Neusser Christuskirche und wird die Predigt halten. In der Vereinten Evangelischen Mission, die aus der Rheinischen Mission hervorgegangen ist, arbeiten heute 35 Kirchen aus Asien, Afrika und Deutschland sowie die Bethelschen Stiftungen zusammen. Sonia Parera-Hummel leitet in Wuppertal die Asienabteilung der VEM. Sie ist dort auch Ansprechpartnerin für die BNKP-Kirche auf der indonesischen Insel Nias, mit der der Evangelische Kirchenkreis Gladbach-Neuss eine Partnerschaft pflegt.

Sonia Parera-Hummel hat in Ambon (Indonesien) und Groningen (Niederlande) Theologie studiert. Von 1994 bis 2001 diente sie zusammen mit ihrem Mann Uwe Hummel auf der Insel Nias und war dort Leiterin des integrativen Kindergartens "Hanna Blindow" sowie Dozentin für die Fächer "Neues Testament" und "Liturgie" an der kirchlichen Hochschule BNKP, die auch Träger des Kindergartens ist. Der Hanna-Blindow-Kindergarten wird als Projekt zur Umsetzung von Inklusion von der VEM unterstützt. Zwischen 2001 und 2007 war Sonia Parera-Hummel Leiterin des Referats für Frauen, Jugend und Kinder der VEM, 2007 wurde sie zur Leiterin der Asienabteilung berufen.

Zur Gottesdienstreihe "Evangelisch weltweit" wird die Christuskirche im Laufe des Jahres weitere Gäste einladen. Das Besondere am Reformationsjubiläum: Es wird - anders als alle Luther- und Reformationsjubiläen bisher - in globaler Gemeinschaft rund um den Erdball gefeiert.

Quelle: NGZ