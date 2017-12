Neuss: Gottesdienste mit viel Musik zum Weihnachtsfest

Gottesdienste in den Kirchen werden an Weihnachten musikalisch gestaltet. Eine Auswahl:

St. Quirin (Münsterplatz) Heiligabend, 21.30 Uhr: Motetten von Biebl, Weber, Praetorius, Rutter, Wilcocks, Poulenc. Christmette 22 Uhr: Messe de Minut von Charpentier, Münsterchor. 1. Weihnachtstag, 10 Uhr: Theresienmesse von Haydn, "Hodie Christus natus est" von Poulenc, Münsterchor, Rheinisches Oratorienorchester, Solisten. 2. Weihnachtstag, 10 Uhr: "Missa Dixit Maria" von Haßler, Motette "Ich steh an Deiner Krippen hier" von J. Eccard, Münsterchor.

Christ König (Berliner Platz) Heiligabend, 15 Uhr: Kleinkinderkrippenfeier, 17.30 Uhr: Familienchristmette und Krippenspiel, 21.30 Uhr: Europäische Weihnachtslieder, Kirchenchor Christ König, Christmette 22 Uhr: Choralproprium Dominus dixit, Choralschola. 1. Weihnachtstag,, 11.15 Uhr: Festhochamt, Musik für Posaune und Orgel von Händel, Benedit Becker (Posaune) und Ulla Renzel (Orgel). 2. Weihnachtstag, 11.15 Uhr: Missa Ioannis Pauli Secundi von Botor, Tollite hostias von Saint- Saëns, Joy to the world, Kirchenchor, Puer natus est, Puer natus in Bethlehem, Choralschola.

Reformationskirche (Frankenstraße) Heiligabend, 15 Uhr: Familiengottesdienst , Flötenmusik, 17 Uhr Christvesper: Barockmusik für Trompete und Orgel von Corelli, Greene und Molter, Jörg Weber (Trompete), Katja Ulges-Stein (Orgel).

Dreikönigenkirche (Jülicher Straße) Heiligabend, 22 Uhr: Christmette, Chorwerke von Tallis, Kolberg, Willcocks, Snyder. 1. Weihnachtstag, 10 Uhr: Festmesse mit Gospelchor HearUs! Jonas Brass (Percussion), 11.30 Uhr: Festmesse, Werke von Händel und Molter, Waldemar Jankus, Dirk Wittfeld (Trompeten), Michael. Landsky (Orgel). 2. Weihnachtstag, 11.30 Uhr Festmesse, Chormusik von Leavitt, Willcocks und Mason, Dreikönigenchor.

St. Pius X. (Piuskirchplatz) Heiligabend 16 Uhr: Kinderchristmette, 1. Weihnachtstag, 19 Uhr: Festmesse mit Krönungsmesse von Mozart, Spontanchor.

