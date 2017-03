Neuss: Gröhe eröffnet das VHS-Semester

Bundesgesundheitsminister spricht zum Thema Patientensicherheit.

Es ist inzwischen eine gute Tradition, dass die Volkshochschule Neuss zum Semesterstart zu einer besonderen Auftaktveranstaltung einlädt. Das ist auch im Sommersemester nicht anders, das Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe eröffnen wird. Der CDU-Politiker aus Neuss wird am Freitag, 24. März, ab 20 Uhr im Romaneum an der Brückstraße zu dem Thema "Patientensicherheit in Zeiten des digitalen Wandels" sprechen und dabei auch die Sorgen vieler Bürger aufgreifen.

In der anschließenden Gesprächsrunde wird Gröhe das Thema mit weiteren Experten vertiefen und Lösungsansätze erörtern. Dazu steht nicht zuletzt Dr. Christian Thomeczek als Gesprächspartner zur Verfügung. Thomeczek ist Geschäftsführer des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ). Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist bis zum 16. März erforderlich. Das geht im Internet unter www.vhs-neuss.de, per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 904105.

