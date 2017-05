Zahlen & Fakten: Große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten

Lage Das Marienviertel gilt als Bindeglied zwischen dem Neusser Hauptbahnhof und zentraler Einkaufszone. Wer mit dem Zug oder der S-Bahn anreist und an der stadtzugewandten Seite aussteigt, der steht im Marienviertel. Namensgebend ist die Kirche St. Marien, die 1902 fertiggestellt wurde.

Maßnahmen Bis Anfang 2015 wurde die Fläche zwischen dem Bahnhof und der Marienkirche neu gestaltet. Statistik Neben dem Sebastianusviertel, Klarissenviertel und dem Quirinusviertel ist das Marienviertel eins von vier Quartieren in der Neusser Innenstadt. In der Bezirks-tabelle der Verwaltung wird es nicht einzeln aufgeführt, sondern als Teil der Innenstadt. Diese hat eine Fläche von 1,49 Quadratkilometern und 11.808 Einwohner. Es gibt einen Ausländeranteil von 20,7 Prozent und 6641 Wohnungen (Stand 30. Juni 2016). Übernachtung Neben zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten gibt es im "Herzen der Innenstadt", in dem auch Bürgermeister Reiner Breuer zu Hause ist, eine große Auswahl an Hotels.

Quelle: NGZ