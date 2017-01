Neuss: Große Hilfe für Missionsstationen in Afrika

Große Hilfe für Missionsstationen in Afrika

Augustinerinnen gingen 1966 nach Burundi. Neusser Komitee unterstützt die Arbeit mit 50.000 Euro.

Auf das Burundi-Komitee um seine Vorsitzende Anneliese Dorsemagen (78) aus Holzheim ist Verlass. Und das nun schon im 51. Jahr. Dank der "treuen Spender aus Neuss" kamen erneut 50.000 Euro für zwei Missionsstationen im ostafrikanischen Burundi zusammen. Von dem Geld werden Medikamente gekauft, die in dem armen Staat nicht erhältlich sind. Auch Milchpulver wird dort dringend benötigt. Zudem wird mit einem Teilbetrag ein Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten gewährt. Wenn noch etwas Geld übrig bleibt, geht das in das nächste Projekt: Dringend muss ein neues Allrad-Mehrzweckfahrzeug angeschafft werden.

Burundis, die Bildung suchen oder medizinische Hilfe benötigen, zieht es seit 1966 nach Gihanga und Gitaramuka. Dort, im immer wieder vom Bürgerkrieg erschütterten Land, gründeten die Augustinerinnen - obwohl kein Missionsorden - zwei Zentren der Hilfe für die Bevölkerung. Damals folgten die Schwestern dem Hilferuf eines örtlichen Bischofs. Seit mehr als 50 Jahren werden die beiden Missionsstationen finanziell und mit Fachwissen aus Neuss unterstützt. Diese Hilfestellungen organisiert in Neuss das Burundi-Komitee. Und das Gremium setzte die Hilfe auch fort, als sich die Nonnen angesichts des fehlenden Nachwuchses aus der aktiven Arbeit in Afrika zurückziehen mussten und die Missionsstationen in die Verantwortung einheimischer Schwestern legten. Mit Erfolg.

In mehr als 50 Jahren wurde das Burundi-Komitee lediglich von zwei Vorsitzenden geführt: Annemarie Brand und Anneliese Dorsemagen, die 1988 die Leitung übernahm. Hinter der Kontinuität stehen die Katholischen Frauengemeinschaften (kfd) in Neuss und Kaarst, die 8.000 Euro zum Ergebnis mit ihrer "Wischtuch-Aktion" beitrugen.

