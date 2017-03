Neuss: Großes Talentcasting im Rheinpark-Center

Die Ufa-Talentbase hat im Rheinpark-Center in Neuss Station gemacht. Mit der Casting-Show suchte die Produktionsfirma neue Gesichter für Fernsehen und Film. Außerdem wurde "Deutschlands neuer Teen-Act" gesucht. Von Julia Rommelfanger

Roter Teppich, grelles Scheinwerferlicht, eine Bühne, TV-Kameras und Moderator Otto, der selbst den scheuesten Casting-Kandidaten aus der Reserve lockt: Im Rheinpark-Center wehte ein Hauch von Hollywood. Denn die Ufa-Talentbase suchte dort Sänger, Tänzer und Schauspieler, die in ihren zahlreichen Produktionen mitwirken. "Seit drei Jahren casten wir in Neuss - und das sehr erfolgreich", sagt Marcel Nitschke, Fotograf und Casting-Standleiter beim Neusser Event. Bis zu 300 Kandidaten ab sieben Jahren, die meisten zwischen 15 und 25, nehmen die Casting-Profis an einem solchen Nachmittag unter die Lupe. "Viele singen, manche tanzen, die meisten wollen schauspielern. Durch ein offenes Casting kann sich im Grunde jeder den Traum verwirklichen, bei einer Film- oder TV-Produktion mitzuwirken", sagt Nitschke. In Neuss suchte die Talentbase zudem "Deutschlands neuen Teen-Act", sprich, zwei Mädchen und zwei Jungen zwischen 13 und 17 Jahren, die unter professioneller Anleitung ihren eigenen Song produzieren.

Das wäre genau das Richtige für die 15-jährige Duisburgerin Marie Wegener, die in Neuss als erste ans Mikrofon darf. "Ich singe für mein Leben gerne", teilt sie einer wachsenden Zuschauerschar mit. Zahlreiche Einkaufsbummler hören sich die Balladen des mutigen Mädchens von der Empore des ersten und zweiten Stocks aus an. "Beauty and the Beast", "I will always love you" und "Halleluja" - keine einfachen Songs für ein Casting. "Das war Gänsehaut pur. Du hast genau den Nerv getroffen", entfährt es Moderator Otto. Die 17-jährige Neusserin Viviane Pansegrau hofft auf ihr schauspielerisches Talent. Erste Erfahrungen habe sie in Theaterprojekten an der Gesamtschule an der Erft gesammelt. "An der Schauspielerei mag ich das Kreative - und, dass man für eine Weile jemand völlig anderes sein darf." Zufällig habe sie das Ufa-Casting während des Einkaufsbummels mit ihrer Mutter entdeckt - "und mich spontan angemeldet". Spontanität ist eine exzellente Eigenschaft, wenn man bei Moderator Otto punkten will. So muss Viviane Pansegrau in die Rolle eines Teenagers schlüpfen, dessen totgeglaubter Vater plötzlich vor ihr steht. Das gelingt ihr lautstark. Auch die etwa 20 Fotos, die Marcel von ihr macht, sind schnell im Kasten. In etwa drei Wochen steht ihre Online-Sedcard mit Foto und Casting-Video auf der Internetseite der Ufa-Talentbase. Die Chancen, dass ein Casting-Kandidat für eine Produktion ausgesucht werde, seien gut, sagt Nitschke. "Die Ufa sucht immer neue Talente: Komparsen für TV-Serien wie SOKO Leipzig, Bella Block oder GZSZ, aber auch Kandidaten für Quizz- und Talentshows wie "Das Supertalent" oder "Deutschland sucht den Superstar".

Die Düsseldorfer Brüder Benjamin (10) und Thomas Meller (12) sind unter den jüngsten Casting-Teilnehmern "Am Schauspielhaus habe ich schon mehrere Rollen gespielt", teilt der zierliche Benjamin mit. "Jetzt möchte ich in einem Film mitspielen." Vater Theo (49) ist unter anderem Theater-Regisseur und lässt sich ebenfalls casten - und wartet jetzt, genau wie Maria, Viviane, Benjamin, Thomas und all die anderen Talente auf den Anruf eines Produzenten.

Quelle: NGZ