Neuss: "Grün-Weiß-Gelb" bietet drei Sitzungen im Karneval an

Die Große Neusser Karnevalsgesellschaft (GNKG) "Grün Weiß Gelb" mag durch den überraschenden Rücktritt des Vorsitzenden Marco Roeb ins Schlingern geraten sein, am Sessionsfahrplan ändert das nichts. Dafür sorgen Sitzungspräsident Werner Zok, Geschäftsführer Alfred Heinrichs sowie Ex-Novesia Sabine Roeb, die mit dem Damen-Elferrat am Sonntag, 19. Februar, die Damensitzung in der Stadthalle moderiert.

