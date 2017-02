später lesen Neuss "Grün Weiß Gelb" macht kleine Jecken groß 2017-02-27T17:18+0100 2017-02-28T00:00+0100

Beim traditionellen Kinderkarneval der Großen Neusser Karnevalsgesellschaft (GNKG) "Grün Weiß Gelb" hatten kleine Indianer, Meerjungfrauen und Piraten gestern Nachmittag wieder gut lachen. In ihrem Saisonfinale am Rosenmontag rückt die Further Karnevalsgesellschaft traditionell die "Pänz" in den Mittelpunkt. "Unsere Kinderveranstaltung ist lustig, gemütlich und familiär - wie ein großer Geburtstag", kündigt Kornelia Wankum, erste Vorsitzende und Trainerin der Tanzgarde, den vierstündigen Vergnügungsmarathon an, zu dem auch die Eltern als Erdbeeren, Bienen oder Cowboys ins Kardinal-Bea-Haus in Vogelsang kommen.