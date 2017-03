später lesen Neuss Grüne bestreiten Blockade beim Thema Gewerbeflächen FOTO: Berns Lothar FOTO: Berns Lothar 2017-03-09T19:23+0100 2017-03-10T00:00+0100

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen sieht sich zu Unrecht als Bremser einer wirtschaftlichen Entwicklung an den Pranger gestellt. Vorwürfe von seiten der FDP oder spitze Bemerkungen des Bürgermeisters weist Grünen-Fraktionschef Michael Klinkicht als "Blödsinn" zurück. Der planungspolitische Sprecher Roland Kehl gibt den Vorwurf vielmehr zurück: "Wenn alle Parteien so wie wir denken würden und nicht leichtfertig sieben Hektar wertvolle Gewerbefläche im Hammfeld für Einzelhandel verhökert hätten, wäre die Not nicht so groß."

