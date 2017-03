später lesen Neuss Grüne wollen mehr Tempo-30-Zonen in Kaarst 2017-03-14T19:52+0100 2017-03-15T00:00+0100

Kaarst (NGZ) Die Kaarster Grünen setzen in ihrem Bemühen, Tempo-30-Zonen in Kaarst einzurichten, ihre Hoffnung auf einen Beschluss, den der Bundesrat am Freitag (10. März) gefasst hat. Demnach soll zukünftig vor besonders sensiblen Bereichen wie Schulen, Kindergärten oder Altenheimen Tempo 30 die Regel werden. NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) habe allerdings bis zuletzt versucht, diese Regel aufzuweichen, schreibt der Grünen-Chef und Fraktionsvorsitzende Christian Gaumitz in einer Stellungnahme.