Serie Neuss Und Seine Stadtteile: Gut Selikum: Erst Bauernhof, dann Künstler-Kiez

Ende der 1980er Jahre bauten die beiden Künstler Gerhard Hoehme und Michael Kortländer den Gutshof in Selikum zu Eigentums-Wohnungen um. Kortländer wohnt und arbeitet dort bis heute. Von Jascha Huschauer

Selikum Wenn Michael Kortländer an seinen Skulpturen aus Wellpappe oder Stahl arbeitet, tut er dies im ehemaligen Kuhstall. Denn das Atelier und die Wohnung des Künstlers befindet sich auf einem Hof, der dem ganzen Ortsteil den Namen gab: Gut Selikum.

Das entstand in seiner heutigen Form im Jahr 1859. Damals wurde der zum Schloss Reuschenberg gehörende Hof abgerissen und neu gebaut. Fortan bewirtschafteten unterschiedliche Pächter von dort aus ein großes Gelände. "Weiter als bis zur heutigen Autobahn reichten die landwirtschaftlich genutzten Felder", sagt Kortländer.

Als er mit seinem Professor Gerhard Hoehme regelmäßig an der Erft arbeitete, kamen sie an dem Hof gegenüber der Cornelius-Kapelle vorbei. Der war damals dem Verfall preisgegeben. "Wir fanden das schade", erinnert sich Kortländer. So beiläufig das klingt, so ambitioniert war die Idee: Den Gutshof sanieren und zu einem kleinen Künstler-Kiez ausbauen. "Die Stadt Neuss hatte dafür nicht das Geld. Deshalb brauchten wir zehn Mitstreiter, die der Stadt den Hof gemeinsam abkauften." Dafür wollten Hoehme und Kortländer Künstler ansprechen. Vielen war es zu riskant, einen maroden Hof für bildende Künstler ohne sicheres Einkommen umzubauen. Schließlich fanden sich aber doch genug Interessierte, die - wie der ehemalige Hombroich-Chef Willi Petzold oder der Architekt Rudolf Küppers - nicht selbst Künstler waren.

Das Ergebnis kann sich noch immer sehen lassen. Elegante Glasdächer oder der großzügige Innenhof wecken beim Besucher die Vorstellung eines idyllischen und ruhigen Alltags. Auch drinnen sieht es toll aus. Kortländer hat seine Wohnung stark an die Ursprünge des Hofes angelegt und ihr den Charme des 19. Jahrhunderts verliehen. Man meint, eine seit über 100 Jahren unberührte Wohnung zu betreten.

Quelle: NGZ