Neuss: Gute Bahnhöfe - schlechte Bahnhöfe

Der VRR-Stationsbericht zeigt gravierende Unterschiede beim Zustand der Neusser Bahnhöfe auf. Mit am besten bewertet wurde der Bahnhof in Holzheim - ein Ortsbesuch. Von Simon Janssen

Bahnhöfe besitzen nicht unbedingt das beste Image, wenn es um Sauberkeit, Barrierefreiheit und Ausstattung geht. In Holzheim ist das anders, wie aus dem neuen Stationsbericht des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) hervorgeht. Wie bereits im Jahr 2015 wird der Bahnhof dort für 2016 mit einem grünen Licht bewertet, was bedeutet, dass keine Verbesserungen in dem Bereich notwendig sind. Die Gelegenheit für die NGZ, sich selbst ein Bild von der Situation dort zu machen.

Bereits beim Betreten des Geländes fallen die großzügigen Rampen samt Geländer auf, die für Rollstuhlfahrer und ältere Menschen mit Rollatoren problemlos passierbar sein sollten. Insgesamt macht der Bahnhof einen gepflegten Eindruck. Nur wenige Graffiti und weitere Schmierereien befindet sich an den durchweg unzerstörten - teilweise leicht angekratzten - Scheiben. Auch das kleine Wartehäuschen ist nahezu unvermüllt. Die Papierkörbe scheinen regelmäßig geleert zu werden und vor dem Aschenbecher liegen nur wenige Zigaretten-Kippen. Das alte Bahnhofsgebäude mit seinem "Holzheim (b. Neuß)"-Schriftzug versprüht sogar einen gewissen Charme.

Ergebnis des NGZ-Checks: Die positive Bewertung im aktuellen VRR-Bericht ist gerechtfertigt, lediglich einige wenige Graffiti trüben das Gesamtbild des Holzheimer Bahnhofs.

