Neuss: Gute Laune bei "Was gibt's Neuss?" - Neue Gäste, neue Jobs und ein Adieu

Gute Laune bei "Was gibt's Neuss?" - Neue Gäste, neue Jobs und ein Adieu

Der In-Treff "Was gibt's Neuss?" machte die Wetthalle zum Bahnsteig: die einen kommen an, die anderen reisen ab. Sparkassen-Vorstand Volker Gärtner stellte mit Torsten Effertz und Fabian Winkler (beide Direktoren Privat- und Firmenkunden-Geschäft) zwei Neue den 350 Gästen vor, die seit Jahresbeginn das Team der insgesamt neun Bereichsleiter und somit die zweite Führungsebene verstärken.

Ludger Baten (lue-) ist Leitender Regionalredakteur in Neuss.

Neugierige Blicke zog auch Carsten Proebster auf sich, der nun Generalbevollmächtigter des Geldhauses ist und am 1. Januar 2018 in den Vorstand der Sparkasse Neuss aufsteigen wird. Während das Sparkassen-Trio entspannt beim In-Treff ankam, verabschiedete sich Corinna Dönges.

Die Kommunikationschefin der St.-Augustinus-Kliniken wendet sich neuen Aufgaben zu. Neue Aufgaben hat auch Jürgen Brautmeier aus Uedesheim im Blick. Der langjährige Direktor der Landesmedienanstalt (LfR) wird im Mai als Honorarprofessor der Uni Düsseldorf seine Antrittsvorlesung halten: "Albert Speers Überlebensstrategie am Ende des Zweiten Weltkriegs als historisches Beispiel gelungener Krisenkommunikation." Zudem engagiert sich Brautmeier als Wahlkampfleiter für Jörg Geerlings (CDU), der in den Landtag will.

(lue-)