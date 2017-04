später lesen Gewinnspiel Gutscheine für Brauerei "Im Dom" zu gewinnen 2017-04-17T14:05+0200 2017-04-18T00:00+0200

Neuss (NGZ) Es ist die einzige Brauerei in der Quirinus-Stadt, in der das "Doms Alt" gebraut wird - und die Fundamente des Hauses gehen bis ins Jahr 1601 zurück. Die Traditionsgaststätte "Im Dom" besitzt gleich auf mehreren Ebenen Alleinstellungsmerkmale. In den großzügigen Räumlichkeiten an der Michaelstraße 75-77 - 945 Quadratmeter beträgt die gesamte Nutzfläche des Brauhauses - kommen nicht nur Liebhaber von leckerem Bier, sondern auch von zünftigen Speisen auf ihre Kosten.