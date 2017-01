Neuss: Hängepartie Sozialamt: Amtsleitung abberufen

Im Sozialamt der Stadt wird eine Projektgruppe für Flüchtlinge, Migration und Integration im Sinne einer Stabsstelle eingerichtet. Damit reagiert Sozialdezernent Ralf Hörsken auf die seiner Ansicht nach immer noch große Herausforderung der Flüchtlingsunterbringung, will zudem aber auch den nun geforderten Integrationsanstrengungen in seinem Ressort eine feste Adresse geben. Die Schwerpunktbildung hilft ihm aber auch, in einer heiklen Personalentscheidung eine gesichtswahrende Lösung zu finden. Denn an die Spitze der Stabsstelle wird Jürgen Hages gesetzt, der kurz vor Weihnachten den kommissarisch besetzten Posten des Sozialamtsleiters räumen musste.

Hörsken hätte Hages nicht abberufen. "Jürgen Hages hat anderthalb Jahre hervorragende Arbeit geleistet", stellt der Beigeordnete klar. Aber er musste es tun. Grund dafür war eine vom Verwaltungsgericht positiv beschiedene Konkurrenzklage einer im Auswahlverfahren vor fast zwei Jahren unterlegen gebliebenen Mitbewerberin aus dem Jobcenter. "Jürgen Hages zahlt dafür einen Preis, der nicht akzeptabel ist", sagt Hörsken.

Er selbst muss damit leben, dass das Gericht das Ausschreibungsergebnis insgesamt nicht mehr anerkennt, weil sich zwischenzeitlich die Ausschreibungsbedingungen geändert haben und sich unter den Bewerbern keiner aus dem sogenannten höheren Dienst befindet. Auch Hages gehört "nur" dem gehobenen Dienst an. Die Ausschreibungsunterlagen seien fertig, sagt Hörsken, doch veröffentlichen darf er das Stellengesuch nicht. Denn auch gegen die erneute Ausschreibung hat die Kandidatin aus dem Jobcenter Rechtsmittel eingelegt.

Das Amt selbst leitet seit kurz vor Weihnachten nun Hans Schlösser. Der 61-Jährige beschreibt sich nach einer langen Karriere bei der Stadtverwaltung als "Bestandteil des Sozialamtes". Er ist nicht kommissarischer Leiter - "einen solchen gibt es nicht mehr" -, sondern muss als langjähriger Stellvertreter ran. Was seinem Beinahe-Chef gerade widerfährt, findet er bedauerlich: "Eine undankbare Geschichte."

Die beginnt mit der Pensionierung von Amtsleiter Hans-Peter Oebel und einem Auswahlverfahren, in dem sich Jürgen Hages, der zuvor im Sozialamt Leiter der Abteilung "Hilfen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge" war, klar durchsetzte. Offiziell berufen werden konnte er nicht, weil die Konkurrenzklage dazwischenfunkte und aufschiebende Wirkung entfaltete. Dabei trägt die Klägerin nach Hörskens Darstellung vor, dass eine Beurteilung ihrer Arbeit durch das Jobcenter, die Teil des Auswahlverfahrens war, nicht korrekt sei.

Von dem Gedanken, Hages in seine alte Funktion zurückzuschicken, hat Hörsken schnellstens Abstand genommen. Dieser Schritt würde nicht nur die "Niederlage" des Fast-Amtsleiters dokumentieren, sondern auch zwei weitere Karrieren beschädigen. Denn auf seinen Abteilungsleiterposten ist eine Sachgebietsleiterin aufgerückt, deren Posten wiederum eine ehemalige Sachbearbeiterin bekam.

Quelle: NGZ