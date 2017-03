später lesen A 57 in Richtung Köln Handy-Missbrauch am Steuer - 62 Anzeigen in 100 Minuten FOTO: Endermann, Andreas FOTO: Endermann, Andreas 2017-03-16T15:42+0100 2017-03-16T15:42+0100

Bei einer großzügig angelegten Polizeikontrolle sind der Autobahnpolizei am Mittwoch auf der A 57 in weniger als zwei Stunden 62 Handy-Sünder am Steuer ins Visier geraten. Darunter ein Fahrer eines Linienbusses.