Neuss: Hannelore und Adam Haas feiern Goldhochzeit

Das Gericht sollte Hannelore Behrend wieder nach Hause schicken. Darauf bestanden die Eltern daheim in Seehausen im Bezirk Wittenberg. Doch die damals 17-Jährige wollte nicht zurück in die "Ostzone" und damit hinter den Eisernen Vorhang. Dafür hatte sie im August 1963 nicht alles hinter sich gelassen und allein mit einer Freundin die Flucht durch den Stacheldrahtzaun in Richtung Niedersachsen gewagt, dafür wollte sie ihr neues Glück im Westen nicht opfern. Denn das hatte inzwischen sogar einen Namen: Adam Haas, der von allen nur Adi genannt wurde und in Uedesheim einen gepflegten Fußball spielte. Im November 1963 hatte sich beide in der Sportler-Gaststätte "An der Eck" kennengelernt - und heute feiern sie Goldhochzeit.

