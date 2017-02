später lesen Betrüger in Kaarst unterwegs Haustür-Betrüger dank wachsamer Anwohner aufgeflogen FOTO: Shutterstock FOTO: Shutterstock 2017-02-16T11:19+0100 2017-02-16T11:19+0100

Ein polizeibekannter Betrüger ist am Mittwoch in Kaarst dank wachsamer Anwohner aufgeflogen. Der Mann gab an, Spenden für die Altenhilfe zu sammeln. Das hatte er nicht zum ersten Mal getan.