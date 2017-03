später lesen Neuss Heimatverein "Gartenvorstadt" wählt Vorstand 2017-03-03T18:36+0100 2017-03-04T00:00+0100

Der Heimatverein "Gartenvorstand" Reuschenberg muss seine langjährige Schatzmeisterin Gisela Koxholt ersetzen. Sie will sich in den Ruhestand verabschieden und stellt sich nicht mehr zur Wahl, wenn die Mitglieder am Dienstag, 7. März, ab 19 Uhr im Restaurant der Eissporthalle zur Jahreshauptversammlung zusammenkommen. Turnusmäßig stehen auch Vorsitzender, Geschäftsführer und Schriftführer zur Wahl. Zudem werden die geplanten Aktivitäten vorgestellt. Fest steht, dass der Jahresausflug in den Nationalpark Eifel führen wird. Außerdem werden die Ausstellungen "Die italienischen Eismacher in Neuss" im Clemens-Sels-Museum und "Tausend und eine Flaschenpost" im Kreismuseum Zons besucht.