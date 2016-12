Neuss: Heinz Sahnen bleibt auch als 70-Jähriger ein Mahner

Der "Mann aus Erfttal" ist ein Urgestein der Neusser Politik. Heute wird der Kämpfer für soziale Gerechtigkeit 70 Jahre alt. Von Ludger Baten

Es mag sein, dass Heinz Sahnen mit zunehmendem Alter weiser geworden ist, leiser geworden ist er jedenfalls nicht. Für ihn droht eine "sozialpolitische Schieflage", wenn sich nun der Stadtrat bei den Stadtwerken als städtisches Tochterunternehmen bedient, dort zusätzliche 2,5 Millionen Euro abruft, um den defizitären Haushalt auszugleichen: "Einen hohen Gewinn bei den Stadtwerken über hohe Gebühren zu erzielen, um dann Geld für den Haushalt der ,Mutter' zu haben", sei "sozialpolitisch zu verwerfen". Er habe im Stadtrat dem Beschluss zwar zugestimmt, weil er die einmalige Gewinnentnahme für finanzwirtschaftlich vertretbar halte, sie sei "aber mit sozialpolitischen Ungerechtigkeiten verbunden und unternehmenspolitisch bedenklich".

Heinz Sahnen war, ist und bleibt das soziale Gewissen - wenn nicht der ganzen Stadt, so doch zumindest seiner Neusser CDU. Deren Spitzen haben allen Grund, ihrem nimmermüden Mitstreiter zu danken und zu gratulieren, wenn er heute die Vollendung seines 70. Lebensjahres feiert. Der streitbare Ratsherr, der in Erfttal oftmals Rekordergebnisse holte, verbindet in seiner Politik wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit. Oder anders ausgedrückt: Er weiß, dass Geld, das ausgegeben werden soll, erst verdient werden muss.

Dem Rat gehört Heinz Sahnen mehr als 40 Jahre an; er übernahm immer auch Verantwortung. Von 1990 bis 1999 war er Neusser CDU-Chef, 15 Jahre (1989 bis 2004) führte er als Vorsitzender die CDU-Kreistagsfraktion, zehn Jahre (2000 bis 2010) saß er im Landtag. Auf Landesebene hätte er gern weiter gemacht, doch seine eigene Partei stoppte ihn und stellte Jörg Geerlings auf. Sahnen war enttäuscht, doch er blieb loyal und zupackend. Er arbeitet auch weiterhin für seine Partei, vor allem aber für die Neusser Bevölkerung. So forderte er mehr sozialen Wohnungsbau beim Bauverein, da setzte der noch aufs Bauträgergeschäft. Heinz Sahnen gibt der Sozialpolitik eine Stimme.

Quelle: NGZ