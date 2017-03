Die Polizei hat bei Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Straßenkriminalität einen Mann und eine Frau in der Nordstadt festgenommen. Gegen beide lagen Haftbefehle vor.

Zudem wurde im Zug der Kontrollen vermeintliches Dealgeld sowie eine nicht näher benannte Menge Heroin sichergestellt. Der tatverdächtige Drogendealer wurde vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Kontrollen, die zu den Festnahmen und zum Drogenfund führten, fanden am Montag, 27. März, statt.

In den Fokus der Ermittler geriet dabei schnell eine verdächtige Personengruppe von zwei Männern und einer Frau. Das Trio hielt sich am Berliner Platz auf. Bei der Überprüfung der Personalien der 28-jährigen Frau stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Ein polizeibekannter 33-Jähriger, der wegen Fahrraddiebstahls gesucht wurde, ging den Beamten im Zuge der Kontrollen ebenfalls ins Netz. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes in Neuss. Beide Haftbefehle wurden vollstreckt.

Bei der Kontrolle des dritten Verdächtigen stellten die Polizeibeamten schließlich das Heroin und vermeintliches Dealgeld sicher. Bei dem Mann handelt es sich um einen 43 Jahre alten Neusser. Da er im Verdacht steht, gewerbsmäßigen Handel mit den aufgefundenen Betäubungsmitteln zu betreiben, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Fachkommissariats.

