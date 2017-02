Neuss: Herz, Humor und Holzheimer Platt

Die Altweiber-Sitzung der Katholischen Frauen bot ein buntes Programm.

Pfarrer Michael Tewes in schmucker Kölner Gardeuniform, Kaplan Noel Akplogan als schneidiger Kapitän, Diakon Georg Kohnen gar im Schlafanzug. Wo gibt's denn sowas? Natürlich auf der jüngsten Altweiber-Sitzung der Katholischen Frauen an St. Martinus Holzheim in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle. Mit dem attraktivsten Elferrat weit und breit, mit viel Herz, Holzheimer Platt und Lokalkolorit. Und mit etwa 350 närrischen Möhnen der wohl größte Frauenchor weit und breit: Die alten Wiewer stimmten sich zur Nabucco-Melodie mit kölschen Texten auf die kommenden Stunden ein. "Unglaublich", sagte Petra Hambloch ein ums andere Mal, als Theresa Brenner statt Internet-Shopping ein einfaches Blatt Papier für ihre Bestellung präsentierte. So was Seltenes war ihr im Computerzeitalter noch nicht vorgekommen. Ähnlich ging es auch beim Thema moderne Kaffeemaschine zu: Dass man erst mal den Computer hochfahren und RS232 kennen muss, statt einfach einzuschalten.

Verblüffung auch bei Pastor Tewes, als Sitzungspräsidentin Karin Brenner als "de französische Pastuur" die Geschichte von Adam und Eva mit Holzheimer Knubbeln, Bösch, Melm und Knös neu interpretierte.

Stewardessen zeigten sich als gewichtiges Kabinenpersonal; Bettina Dicken erfuhr beim Thema Telefonseelsorge Probleme, von denen sie bis dahin gar nichts wusste. So bescheinigte ihr die amtliche Anruferin nachts um 3 Uhr in ihrer Ferndiagnose erstmal Schlafstörungen und dann auch noch Eheprobleme. Artistisches zeigten die Streetgirls beim Thema: Was aus Langeweile in der Kneipe passieren kann: Trinkbecher mal anders genutzt. Ähnlich stellten Priester, Polizist, Wäscherin und andere ihre Berufe mit typischen Handbewegungen vor: verblüffende Synchronität und ein toller Einfall, der spontanen Beifall brachte.

(ho)