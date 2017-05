später lesen Neuss Heusgen und Geerlings: Macrons Sieg stärkt Europa 2017-05-08T19:47+0200 2017-05-09T00:00+0200

Während Europa dem Wahlausgang in Frankreich noch mit gespannter Erwartung entgegenfieberte, war sich Christoph Heusgen bereits am Freitagabend sicher: "Emmanuel Macron wird die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewinnen." Der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ab Herbst deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York war auf Einladung von Jörg Geerlings und Johann-Andreas Werhahn in den Räumen der Bürgergesellschaft zu Gast.

