Neuss: Heute beginnt Wallfahrt zum Quirinusschrein in Neuss

Mit der Dankmesse der Kommunionkinder von St. Quirin und St. Marien beginnt am heutigen Montag die Quirinus-Wallfahrt. Bis zum kommenden Sonntag pilgern wieder Christen aus der Stadt und dem Kreis Neuss zum Schrein des Neusser Stadtpatrons, bevor am Sonntag, 30. April, die Quirinusoktav mit der Schreinprozession ihren Höhepunkt findet. Ganz beendet ist sie damit aber noch nicht. Liturgisch wird das Hochfest in diesem Jahr auf den Montag danach verlegt, also den 1. Mai, erklärt Monsignore Guido Assmann, Oberpfarrer an St. Quirin. Er lädt deshalb am Maifeiertag um 11.30 Uhr zu einer zusätzlichen Messe ein.

Dieser Zeitplan ergibt sich aus der Besonderheit in diesem Jahr, dass der 30. April, an dem der Überlieferung nach die Gebeine des Stadtpatrons im Jahr 1050 nach Neuss gekommen sein sollen, auf einen Sonntag fällt. Damit allerdings kann das Quirinusfest mit der Schreinprozession am Jahrestag dieser sogenannten Translatio selbst gefeiert werden. Zur Messfeier am Sonntag, 30. April, kommt Pater Andreas Werner, der Prior des Benediktinerklosters Maria Laach in der Eifel. Pater Andreas stammt aus Neuss, ist im Schatten von St. Quirin aufgewachsen und hat in St. Pius X. seine Primiz feiern können. Das Hochamt mit ihm, bei dem die Neusser Vereinigung der Heimatfreunde Kerzen stiften, um ein Gelübde aus dem Jahr der Belagerung 1475 zu erfüllen, beginnt um 18 Uhr in St. Quirin. Der Münsterchor und das Neusser Kammerorchester gestalten die Feier musikalisch mit, die Schreinprozession erfolgt im Anschluss.

Eckpunkte in der Quirinusoktav sind an jedem Werktag Laudes (9 Uhr), Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit (10.30 Uhr), Rosenkranzgebet in der Krypta (10.45 Uhr); Messe (11.30 Uhr), Vesper (18 Uhr) und Komplet (21.30 Uhr).

Weitere Höhepunkte in der Wallfahrtswoche, die unter die Zeile "Liebet einander, wie ich Euch geliebt habe" aus dem Johannes-Evangelium gestellt ist, sind der Besuch aller Mitarbeiter der katholischen Kirchengemeinden im Rhein-Kreis am Donnerstag, die "Nacht am Schrein" der Messdiener am Freitag oder aber die Fußwallfahrt der Schützenlust am Samstag.

(-nau)