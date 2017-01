später lesen Neuss Heute wäre Albert Kreuels 100 Jahre alt geworden FOTO: woi FOTO: woi Teilen

Twittern







Er liebte Neuss. Doch Harmonie, die auf Totschweigen gründet, verabscheute er. So sprach Albert Kreuels gerade die unbequemen Wahrheiten aus. Im Film "Neuß 1964", in dem er selbst auftritt, zeigt der Journalist als Autor und Regisseur die ganze Ambivalenz, die er in seiner Heimatstadt erlebte. Seine unerschrockene, konsequente Art ("Wer als Journalist die Risiken seiner eigenen Meinung schon vorher bedenkt, der ist schon wieder ein Konformist") brachten ihm Respekt, aber auch mehr Feinde als Freunde ein. Heute jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal.

Ludger Baten Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Ludger Baten (lue-) ist Leitender Regionalredakteur in Neuss. zum Autorenprofil schließen