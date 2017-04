Aus Der Geschichte: Hochhaus mit Geschichte und Aussicht

Das Hamtor-Hochhaus am Hamtorplatz hat eine mehr als 50 Jahre lange Geschichte.

neuss (mba) Wie ein Turm ragt das Hochhaus über den umliegenden Gebäuden der Innenstadt hervor. Das 40 Meter hohe Haus grenzt unmittelbar an den Hamtorplatz, der mit den Resten der historischen Stadtmauer sowie dem Hamtor einen direkten Vergleich von früher und heute bietet. Das Hamtor-Hochhaus ist seit vielen Jahren immer wieder Streitthema und Gesprächsstoff in der Stadt gewesen.

1961 verkaufte der damalige Stadtrat das Grundstück, im Frühjahr 1963 wurde das Hochhaus fertiggestellt. Kurz darauf wurden im Haus die ersten Gäste empfangen.

Das Besondere am Innenstadt-Turm ist die Aufteilung des hohen Gebäudes. Auf den 13 Etagen sind sowohl Hotel als auch Wohnhaus untergebracht. Außerdem schließen im Untergeschoss das Restaurant "Mauerwerk" und im Erdgeschoss die Gaststätte "Gießkanne" an. Dort war vorher über Jahre hinweg die Bar "Maxim" angesiedelt. Zu Beginn wurden die drei untersten Etagen des Hochhauses als Hotel genutzt: Insgesamt 48 Betten standen in 24 Einzel- und zwölf Doppelzimmern für Gäste bereit. Die vierte und fünfte Etage wurden so konzipiert, dass sie bei Bedarf dem Hotelbetrieb zugeschlagen werden konnten.

Im Februar 2012 kaufte der in Neuss ansässige Unternehmer Yiannakis Polemitis, Alleingesellschafter der Unternehmensgruppe Eltra in Derikum, das Hochhaus. Er setzte sich dabei im Bieterstreit gegen den Neusser Bauverein durch. Bei den Sanierungsmaßnahmen wurde das einst rosafarbene Gebäude weiß angestrichen. Zudem wurden die Wohnungen vergrößert und ihre Zahl somit halbiert. Das markante Hochhaus am Hamtorplatz umfasst insgesamt 3000 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche.

Quelle: NGZ