Neuss: Höhen und Tiefen beim ersten Konzert in der Mack-Kapelle

Die Marienkapelle des ehemaligen Collegium Marianum an der Preußenstrasse heißt im Volksmund längst Mack-Kapelle - und ist unter diesem Namen fester Bestandteil der Neusser Kulturszene. Seit der bedeutende Lichtkünstler Heinz Mack 1988 die Inneneinrichtung zu einem beachtenswerten Gesamtkunstwerk gestaltete, trägt sie seinen Namen.

Nach dem Verkauf durch das Erzbistum Köln ist die Kapelle für die Öffentlichkeit zugänglich. Seit 2009 kümmert sich der Freundes- und Förderkreis der Mack-Kapelle unter dem Vorsitz des Neusser Politikers Heinz Sahnen um die "Vermarktung" dieses einzigartigen sakralen und künstlerischen Kleinods.

Es war wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis öffentliches Interesse auch an einem Konzert geweckt werden sollte. Den letzten Anstoß dazu gaben der Mönchengladbacher B. Kühlen-Verlag für Publikationen aus Kunst, Kultur und Religion, der Mack-Werke verlegt, sowie der Pfarrer Klaus Hurtz, ebenfalls Mönchengladbach, ein enger Freund von Heinz Mack. Nun gab es also das erste Barockkonzert "zu Ehren von Professor Heinz Mack". Der zu Ehrende wäre gerne dabei gewesen, aber der 86-Jährige ist auf Exkursion in Afrika unterwegs. Dafür waren Reiner Breuer und Ehefrau Gäste in der ausverkauften Kapelle. Der Bürgermeister hatte die Schirmherrschaft über das Konzert übernommen.

Für das Programm konnte Sybille Wagner, langjährige Chordirektorin des Bonner Opernchores, gewonnen werden. Sie scharte junge Vokal- und Instrumentalsolisten um sich, die russische Mezzosopranistin Svetlana Zlobina sang inbrünstig und auch in den Tiefen mit warmer Stimme Antonio Vivaldis "Stabat Mater". Aber schon hier wurde die für solche Klangfeste schwierige Akustik der Kapelle, weil viel zu "trocken" ohne jeglichen Hall, sehr deutlich.

Die perfekt gespielte Oboe war vollkommen dominant, Querflöte und Violine zu weit hinten aufgestellt. Solistisch und mit fünf Instrumenten aufgeführt konnte auch Johann Sebastian Bachs "Magnificat" nicht überzeugen. Viel zu sehr zerbrachen die mächtigen Chöre in den Einzelstimmen, die aber in den Arien, Duetten und Terzetten gerade bei trockener Akustik glänzen konnten.

Sybille Wagner leitete gestenreich vom Cembalo aus, der Grund, warum sie die Cellistin mehrfach anschnippte, war nicht erkennbar. 1993 hat Mack zwölf Siebdrucke auf handgeschöpftem Büttenkarton zum schönsten und erotischsten Buch der Bibel, dem "Hohelied Salomos", gefertigt, darunter prächtige Himmelsbilder wie die goldene Kette mit kleinen Silberkugeln oder das Labyrinth. Dazu gab es vom Ensemble in der Kapelle Improvisationen, die vor allem durch fast meditative schlichte Eintönigkeit auffielen. Und auch der im Programmheft angekündigte "stimmungsvolle Ausklang" fiel mit einem unisono gesummten Mondaufgang nicht gerade mitreißend aus.

