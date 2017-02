Neuss: Holzheimer Heimatverein schließt mit Defizit ab

Der Heimatverein Holzheim kümmert sich - aber das kostet. Die Sanierung des Schützen- und Ständebaums einerseits sowie die Renovierung des Kellers im alten Holzheimer Rathaus, wo die Archäologiegruppe ihre Schätze hortet, haben so viel Geld verschlungen, dass die Jahresrechnung des Vereins mit einem Defizit abschloss. Und das, so der Vorsitzende Max Ankirchner, obwohl der Verein dabei mit zweckgebundenen Spenden der VR-Bank, der Sparkasse und des Bürger-Schützenvereins Holzheim unterstützt wurde.

Ankirchner konnte in seinem Jahresbericht das Bild eines lebendigen Vereines zeichnen, der sich gleich um mehrere Themen kümmert. Auch mit Blick nach vorne hat er etliche Aufgaben benannt. Denen stellt sich der Verein mit einem verjüngten Vorstand.

Für Heinz Bloemacher, seit der Umstrukturierung des Vereins und einem personellen Neuanfang vor vier Jahren als zweiter Vorsitzender im Amt, wählten die Mitglieder jetzt Hans Creutz. Der neue zweite Vorsitzende ist in Personalunion auch zweiter Schatzmeister. Conny Kirschbaum wiederum, die in der Redaktion des "Holzemer Blattes" mitgearbeitet hat, wurde neu in den Vorstand gewählt, wo sie von Thomas Schall das Amt des Schatzmeisters übernimmt. Marita Creutz, seit 2013 im Amt, wurde als zweite Schriftführerin bestätigt.

