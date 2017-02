später lesen Neuss Hubertusmajor wechselt in den Vereinsvorstand Teilen

Twittern





2017-02-07T19:18+0100 2017-02-08T00:00+0100

Die St.-Hubertus-Bruderschaft in Hoisten hat sich schon früh festgelegt: Schützenfest wird im nächsten Jahr vom 16. bis zum 19. Juni gefeiert. Diesen Termin gab Brudermeister Klaus Reichl jetzt bei der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim St. Peter den 120 anwesenden Schützen bekannt, nachdem wichtige Nachrichten für die Kirmes in diesem Jahr (vom 17. bis zum 20. Juni) schon verkündet waren: Am Schützenfestsamstag und -sonntag spielt die Band "RealTones" im Festzelt, für Montag und Dienstag wurde bereits die Band "FarbTon" unter Vertrag genommen.