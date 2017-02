Neuss: Hubertusschützen planen Fest zur Tour de France

Major gibt bei Generalversammlung Ausblick auf 2017.

Wenn die Tour de France am Sonntag, 2. Juli, über die Hammer Landstraße und Kaiser-Friedrich-Straße mitten durchs Herz der Quirinusstadt rollt, dann nutzen auch die Neusser Hubertusschützen die Gelegenheit, um gemeinsam zu feiern. Bei der jüngsten Generalversammlung wies Major und Vorsitzender Volker Albrecht in seinem Ausblick für das Jahr 2017 darauf hin, dass für die Hubertusschützen anlässlich des Tour-Stopps, für den die Stadt ein buntes Rahmenprogramm in der City angekündigt hat, ein Familienfest in der Gaststätte Hermes Bur an der Rheydter Straße geplant ist.

Insgesamt resümiert Albrecht die Generalversammlung im Marienhaus an der Kapitelstraße als harmonisch - trotz kritischer Nachfragen. "Die Stimmung im Korps ist traditionell sehr gut. Dass angeregt diskutiert wird, gehört dazu. Bei der Generalversammlung blicken wir auch gerne auf die vielen schönen Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück", sagt der Major.

Die Vorstände wurden alle mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt. Die Wahlen hatte zum ersten Mal der neue Regimentsoberst Walter Pesch als Versammlungsleiter geleitet. Aus beruflichen Gründen ist Christian von Schreitter nicht mehr als Jungschützenmeister beziehungsweise stellvertretender Schießmeister angetreten. Der Major sprach ihm im Namen aller Hubertusschützen ein Dankeschön für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren aus. Als sein Nachfolger wurde Merlin Müllers aus dem Hubertuszug "Nüsser Keiler" mit großer Mehrheit in den Vorstand der Gesellschaft gewählt. Als vierter Kassenprüfer wurde Manuel Braun aus dem Zug "Doppeladler" gewählt. Die Kassenprüfer Friedhelm Korsten, Guido Busch und Hendrik Beyer wurden in ihren Ämtern für ein weiteres Jahr bestätigt.

Im Rahmen des Jahresberichtes des Geschäftsführers Michael Matusche wurde den im vergangenen Jahr verstorbenen Schützenbrüdern gedacht, zuvor sprach Präses Monsignore Wilfried Korfmacher ein Grußwort.

Der Schatzmeister Frank Günther präsentierte der Versammlung darüber hinaus ein positives Jahresergebnis.

(jasi)