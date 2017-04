Freizeit-Tipp: Im Klarissenviertel gibt es die meisten Kneipen

Neuss (NGZ) Das Klarissenviertel liegt im Zentrum der Stadt und ist umgeben von Zolltor, Landestheater, Hafen und St.-Quirinus-Münster. Dieser Bereich von Neuss macht zwar nur einen kleinen Anteil des Stadtgebiets aus, dafür gibt es im innenstädtischen Viertel jedoch eine unvergleichliche Dichte von Gaststätten, Restaurants, Bars, Cafés und Kneipen.

Gleich an der Ecke Michaelstraße/ Zollstraße steht das traditionelle Gasthaus Früh, gegenüber davon das Restaurant "Schärpe Eck". Gutbürgerliche Küche erwartet Gäste nebenan im urigen Brauhaus "Im Dom". In der selben Häuserreihe bietet das "Haus Samadhi" vegane und vegetarische Speisen an, beim Imbiss "Tonking" gibt es asiatische Speisen. In der Klarissenstraße gibt es mit "Portobello" und dem "Altstadt-Bistro" gleich zwei Pizzerien an einem Ort. Vom Café "Zimt und Zucker" führt der Weg aus Kopfsteinpflaster durch die Straße entlang des Bistros "K4" und "Schwendel's Bierstube" in Richtung Marktplatz und Rathaus.

In diesem Teil von Neuss werden Bewohner und Besucher der Stadt nicht nur satt: Auch das Modegeschäft "Fashionsparkle", der Schmuckladen "Juwelier Christian Halm" sowie die Buchhandlung "Kowallik" und der Karnevalsladen "Holzberg" sorgen für glückliche Gesichter.

