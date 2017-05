später lesen Neuss Imbissstuben-Besitzer nach Attacke im Krankenhaus 2017-05-02T20:47+0200 2017-05-03T00:00+0200

Ein Imbissstuben-Besitzer ist am Sonntag gegen 21.40 Uhr von zwei Männern attackiert worden. Die Männer hatten sich im Imbiss an der Krefelder Straße zunächst über die Essenszubereitung aufgeregt. In der Folge des Streitgesprächs schlug einer der beiden Tatverdächtigen auf die Verkaufstheke mit einem Stuhl ein und zerstörte sie. Zudem verletzte er den Besitzer des Schnellimbisses. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.