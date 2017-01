Neuss: Inklusion: Eltern kämpfen um Geld für OGS-Helfer

Seit 2014 fördert die Werhahn-Stiftung die Begleitung behinderter Kinder in der offenen Ganztagsschule. Die läuft nun aus. Von Bärbel Broer

Seit einem halben Jahr geht Nevio in die erste Klasse der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) "Die Brücke". Der Sechsjährige mit Down-Syndrom ist eins von 47 Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, die auch am Nachmittag gemeinsam mit über 200 gesunden Mädchen und Jungen an der Offenen Ganztagsschule (OGS) teilnehmen. Keine Selbstverständlichkeit für Nevio. Denn der kleine Junge benötigt eine individuelle Inklusionsassistenz. Anna Ferber begleitet ihn nachmittags bei allem: Essen, Spielen, Hausaufgaben und passt zudem auf, dass er nicht wegläuft und die Regeln einhält.

Ob er jedoch auch nach den Sommerferien weiterhin zur OGS gehen kann, ist offen. Denn die Stelle der Inklusionsassistentin wird nicht von öffentlichen Kostenträgern finanziert, sondern gefördert durch die Werhahn-Stiftung. Im Sommer 2017 läuft diese Förderung aus.

Seit 2013 hat die Werhahn-Stiftung jedes Jahr 15.000 Euro zur Verfügung gestellt, um in besonders dringenden Fällen die Inklusionsassistenz für behinderte Kinder zu finanzieren. Diese Förderung kam zustande, weil sich der Neusser Verein "Initiative gemeinsam leben und lernen" (igll) hilfesuchend mit dem Projektantrag "Auch nachmittags bin ich dabei" an die Stiftung gewandt hatte. "Wir sind eingesprungen, um Menschen zu helfen, die ohnehin stark belastet sind", erklärt Stiftungs-Sprecherin Helene Reuther. "Aber eigentlich sehen wir die Kommunen in der Pflicht."

Daher war die Förderung auch mit einem Auftrag an den igll-Verein verbunden. "Wir sollten die Politik davon überzeugen, dass die Kommune die Finanzierung von Inklusionsassistenten im Offenen Ganztag übernehmen muss", sagt igll-Vorstandssprecher Hermann-Josef Wienken. Etwas zerknirscht gibt er zu: "Den Auftrag haben wir erfüllt, das Ziel jedoch nicht erreicht."

Diskussionen im Kreisschul- und Kreissozialausschuss blieben bislang ohne Ergebnis. "Andere Kommunen wie Düsseldorf und Köln praktizieren die zutreffende Rechtsauslegung und bewilligen die Assistenz", so Wienken, der es diskriminierend nennt, behinderten Kindern den Zugang zur OGS zu verwehren. Zumal Kinder an Förderschulen auch am Nachmittag ganz selbstverständlich die erforderliche Assistenz erhalten.

Die OGS habe einen eindeutigen Bildungsbezug, stellt auch Schulleiterin Sylvia Decker klar und fügt hinzu: Um volle Teilhabe zu ermöglichen, sei auch die Teilnahme daran sinnvoll. "Außerdem benötigt nicht jedes Kind eine 1:1-Betreuung. Bei manchen reicht eine Gruppeninklusionsassistenz aus."

Die Werhahn-Stiftung finanziert die Begleitung von Kindern an drei offenen Ganztagsschulen. In allen anderen Fällen müssen die Eltern behinderter Kinder selbst in die Tasche greifen - zusätzlich zu den OGS-Gebühren. Das können bis zu 650 Euro pro Monat sein. Für manche Eltern zu viel. Folge: "Die OGS-Tür bleibt für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf verschlossen und Eltern müssen sich in ihrer Berufsausübung einschränken", so Wienken.

Ungerecht sei dies, klagt igll-Vorstandssprecherin Antje Wiedemuth. Ihr elfjähriger Sohn Julius ist körperlich und geistig behindert, ihre beiden anderen Kinder - acht und zehn Jahre alt - sind gesund. "Warum soll mein Sohn nicht dieselben Rechte haben?", fragt Wiedemuth. Teilnahme am offenen Ganztag gehöre dazu.

Quelle: NGZ