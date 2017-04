später lesen Freizeit-Tipp Insel- und Uferpark lockt mit Aussicht und Angeboten 2017-04-03T19:56+0200 2017-04-04T00:00+0200

Neuss (-nau) Das Sanierungsgebiet östlicher Innenstadtrand hat eine grüne Seite: den Insel- und Uferpark. Ursprünglich vor allem deshalb geplant und mit einem Aufwand von 3,1 Millionen Euro angelegt, um die Innenstadt vor den industriellen Nutzungen im Hafen abzuschirmen und die Fabriken etwas der Sicht zu entziehen, hat sich das 2,4 Hektar große Gelände als Naherholungsgebiet etabliert. Das wäre vielleicht noch beliebter, wenn der Aufzug an der neuen Brücke (in Verlängerung der Collingstraße) verlässlich funktionieren würde, denn dann könnten auch Familien mit Kinderwagen in den Genuss kommen, eine wirkliche Runde spazieren zu gehen.