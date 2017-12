mehr

Im Januar wird ein mutmaßlicher IS-Terrorist in Neuss festgenommen. Der 21-Jährige soll Verbindungen zu Islamisten in Wien haben und Anschläge auf Polizisten und Soldaten geplant haben. Zuvor war er in Neuss beobachtet worden, wie er auf offener Straße eine Flagge des "Islamischen Staats" geschwenkt hatte.