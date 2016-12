Das Jahr ist schon wieder um. Doch an einige Ereignisse in Neuss und im Rhein-Kreis aus 2016 werden wir uns wohl noch länger erinnern. Eine Auswahl haben wir in unserem Jahresrückblick gesammelt. Im Januar ruft ein Treffen der Rockergruppe "Osmanen Germania" die Polizei auf den Plan . Etwa 80 Rocker präsentieren sich in Neuss. Im Juni wird dann der Chef der Gruppe nach einer Messerattacke festgenommen.

Das Jahr ist schon wieder um. Doch an einige Ereignisse in Neuss und im Rhein-Kreis aus 2016 werden wir uns wohl noch länger erinnern. Eine Auswahl haben wir in unserem Jahresrückblick gesammelt. Im Januar ruft ein Treffen der Rockergruppe "Osmanen Germania" die Polizei auf den Plan . Etwa 80 Rocker präsentieren sich in Neuss.... mehr

Die Düsseldorfer sagten wegen einer Sturmwarnung ihren Rosenmontagszug 2016 ab. Die Neusser ließen sich nicht so schnell einschüchtern. In Holzheim wurde trotz grauen Wetters ausgelassen gefeiert. Hier gibt es Bilder.

Die Düsseldorfer sagten wegen einer Sturmwarnung ihren Rosenmontagszug 2016 ab. Die Neusser ließen sich nicht so schnell einschüchtern. In Holzheim wurde trotz grauen Wetters ausgelassen gefeiert. Hier gibt es Bilder.

Anfang April wird ein Mann vor einem Wettbüro an der Hafenstraße durch mehrere Schüsse verletzt. Die Täter können fliehen. Doch schon wenige Tage später wird in Düsseldorf ein Tatverdächtiger festgenommen. Motiv für die Schießerei soll Streit um Geld gewesen sein.

Anfang April wird ein Mann vor einem Wettbüro an der Hafenstraße durch mehrere Schüsse verletzt. Die Täter können fliehen. Doch schon wenige Tage später wird in Düsseldorf ein Tatverdächtiger festgenommen. Motiv für die Schießerei soll Streit um Geld gewesen sein.

Im Mai lockte die Equitana Open Air zahlreiche Besucher an die Neusser Rennbahn. Rund 1000 traten bei Wettbewerben gegeneinander an, rund 250 Aussteller zeigten Wissenswertes rund ums Pferd. Hier gibt es weitere Bilder.

Im Mai lockte die Equitana Open Air zahlreiche Besucher an die Neusser Rennbahn. Rund 1000 traten bei Wettbewerben gegeneinander an, rund 250 Aussteller zeigten Wissenswertes rund ums Pferd. Hier gibt es weitere Bilder.

Das Shakespeare-Festival im Globe lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Theater-Fans nach Neuss. Sie haben keine Karte mehr bekommen und das Festival verpasst? Hier gibt es all unsere Rezensionen zu den Stücken auf einen Blick.

Das Shakespeare-Festival im Globe lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Theater-Fans nach Neuss. Sie haben keine Karte mehr bekommen und das Festival verpasst? Hier gibt es all unsere Rezensionen zu den Stücken auf einen Blick.

Der Juni 2016 begann in der Region ziemlich nass. Zu Beginn des Monats zogen gleich mehrere Unwetter durch NRW, die auch im Rhein-Kreis für Überschwemmungen sorgten. Auf dem Foto zu sehen: die Feuerwache an der Hindenburgstraße in Nievenheim. Hier gibt es noch mehr Bilder von den Überschwemmungen.

Der Juni 2016 begann in der Region ziemlich nass. Zu Beginn des Monats zogen gleich mehrere Unwetter durch NRW, die auch im Rhein-Kreis für Überschwemmungen sorgten. Auf dem Foto zu sehen: die Feuerwache an der Hindenburgstraße in Nievenheim. Hier gibt es noch mehr Bilder von den Überschwemmungen.

Anfang Juni wurde der Deutsche Schulpreis verliehen. Nominiert war auch das Gymnasium Norf in Neuss. Auch wenn die Schule am Ende leer ausging, haben wir hier fünf Aspekte gesammelt, die das Gymnasium Norf besonders machen.

Anfang Juni wurde der Deutsche Schulpreis verliehen. Nominiert war auch das Gymnasium Norf in Neuss. Auch wenn die Schule am Ende leer ausging, haben wir hier fünf Aspekte gesammelt, die das Gymnasium Norf besonders machen.

Ein Highlight aus 2016: Die Fußball-EM. Überall in Deutschland fieberten die Fans beim Public Viewing mit, so wie hier in der Eissporthalle in Neuss.