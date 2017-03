Neuss: Jens Neutag sieht das Politische im Alltag

Mit dem Rollkoffer vom Hotel ins nächste Landgasthaus, dann noch mal weiter zum nächsten Auftritt - der Weg nach Hause lohnte sich nicht immer. Zumindest nicht, so lange Jens Neutag in Hamburg wohnte. "Es war ein Versuch", kommentiert der Kabarettist diese Zeit, "angelegt für zwei Jahre". Und just da begann seine Karriere so viel Fahrt aufzunehmen, dass Reisen ("vor allem gen Süden") der Regelfall wurden: "Was man wollen muss, aber ich wollte es nicht", sagt er. Reduzieren kam auch nicht in Frage, also setzte er die Lebensweisheit seines Pizzabäckers um: "Dahingehen, wo die Arbeit ist."

Familie Neutag kehrte zurück. Nun ja, nicht ganz. Düsseldorf oder Köln - der Umkreis der Städte ist immer noch ein starker Nährboden fürs Kabarett - hätten es werden können. Aber ein Haus mit Garten - so was findet man dort kaum zu bezahlbaren Preisen. Also ging es an den "Fuß des Rheinlands", wie Neutag lachend sagt, nach Wuppertal. was weder für ihn, der in Remscheid geboren wurde, noch für seine Frau, die aus Wuppertal kommt, fremdes Terrain ist. Von dort aus bricht er nun zu seinen Aufritten auf: "Das kann immer noch ein ganzes Wochenende sein", sagt er, "aber ist kein Dauerzustand mehr."

So sind eben auch Abstecher wie der zur "Rathauskantine" des Theaters am Schlachthof möglich. Immerhin sieben Mal steht er dort auf der Bühne und kommt damit zum zweiten Mal als Rechnungsprüfer "Herr Kabuffke" zu Wort. Das bot sich an, nachdem er vor drei Jahren als Gast dabei war und in eben dieser Funktion und mit diesem Namen eingeführt wurde. Geschaffen wurde die Figur vom Team der "Rathauskantine". "Sie passt auch gut, weil sie dem Wesen dieses Formats entspricht", meint Neutag, denn die "Rathauskantine" sei eines der immer seltener werdenden Beispiele für "ein Kabarett, das theatrale Elemente nutzt". Einen Vornamen hat die Figur allerdings nie bekommen, und ins Bühnentableau des Kabarettisten ist sie auch nicht hineingewachsen.

Von der Zusammenarbeit mit Kollegen einmal abgesehen und dem Wiedersehen mit einem Theater, das für seine Anfänge steht - Jens Neutag nutzt das Gastspiel auch für Jens Neutag. Der 44-Jährige probiert Teile seines neuen Programms "Mit Volldampf" aus, wechselt dafür inhaltlich auch die mal Pferde, indem er etwa ab heute seine Texte variiert.

"Ich brauche Vergleichswerte", begründet er, nennt das ganze einen "Test unter Wettbewerbsbedingungen" und meint damit die Reaktionen des Publikums. Im September hat das neue Programm Premiere im Kom(m)ödchen, am 8. Oktober kommt er damit auch ins Theater am Schlachthof. Mit seinen Aufritten in der "Rathauskantine" ist er sehr zufrieden. Was nicht heißt, dass seine Texte eins zu eins in die endgültige Fassung von "Mit Volldampf" übernommen werden. Manches Bild kann sich mit der Zeit noch ändern, sagt er, aber er will auch jeden Fall an seiner neuen Idee festhalten, eine Geschichte zu erzählen und das Politische aus dem Alltag zu entwickeln.

Die Verbindung zu der freien Bühne an der Blücherstraße ist zwar nie abgerissen - so schreibt Neutag zusammen mit Martin Maier-Bode immer noch die Texte für den Stunk -, aber trotzdem hat es drei Jahre gedauert, bis wieder mal ein Auftritt dort möglich wurde. Was nur daran liegt, dass Neutag gut im Geschäft ist: "Ich kann gewiss nicht klagen", sagt er und lacht. TV-Sendungen, Preisverleihungen - all das hat seine Laufbahn befördert. "Zumindest steigern TV-Sendungen die Nachfrage bei Veranstaltern", sagt er ganz nüchtern, lebt aber dennoch von seinen Live-Auftritten. Dass Neutag mittlerweile unter den deutschen Kabarettisten zur älteren, mindestens zur mittleren Generation gehört, entlockt ihm ein Schmunzeln und die Bemerkung: "Die Behauptung, dass es unter den jungen Kollegen keine richtigen Kabarettisten mehr gibt, wurde schon zu meiner Zeit gern gemacht." Und stimmt sie denn heute? "Das Genre insgesamt ist ein bisschen diffuser geworden", sagt er nachdenklich, "viele kommen auch aus der Poetry-Slam-Ecke." Er versucht, sich nicht von äußeren Bedingungen beeinflussen zu lassen, sagt er ergänzt: "Jeder muss seinen Weg finden. Ich habe einen gefunden, auf den den ich vertrauen kann, aber abgeschlossen ist auch er noch nicht." Wobei er seinen Weg nicht als den einzig wahren ansieht: Auch unter Poetry-Slammern gebe es viele "kluge Leute".

