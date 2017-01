Neuss: Jetzt für Ehrenamtspreis des Lions Club Neuss bewerben

Der Einsendeschluss ist am Sonntag, 26. Februar.

Der Lions Club Neuss ruft zur Bewerbung für den "Förderpreis Ehrenamt" 2017 auf. Wie in den vergangenen Jahren fordert der Service-Club Bürger dazu auf, eine Person, Personengruppe oder Institution vorzuschlagen, die sich im Rhein-Kreis Neuss in besonderem Maße ehrenamtlich einsetzt. Mit dem Förderpreis soll die geleistete ehrenamtliche Arbeit gewürdigt und gleichzeitig zur Nachahmung angeregt werden. Es gelte, die ehrenamtliche Arbeit als wichtige Säule in der Gesellschaft herauszustellen. Eine Jury trifft die Auswahl aus den eingegangenen Bewerbungen und verleiht den Preis in einer Feierstunde in Anwesenheit des Schirmherrn, Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Der Förderpreis ist mit einem Preisgeld dotiert.

"Der Lions Club Neuss würde sich freuen, wenn sich Bürger durch Nennung einer oder mehrerer aus ihrer Sicht geeigneter Personen oder Institutionen beteiligen und gleichzeitig das damit verbundene beispielgebende Projekt beschreiben und begründen", sagt der Vorsitzende Hermann-Josef Baaken. Vorschläge werden mit einer kurzen Erläuterung der Tätigkeit und Begründung bis spätestens 26. Februar erbeten. Sie können entweder per Post an die Macherscheider Straße 65, 41468 Neuss oder per Mail an hermann-josef.baaken@t-online.de geschickt werden.

Preisträger des Vorjahres sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Bewerber der Vorjahre können ihre Projekte erneut einreichen, gegebenenfalls auf den damaligen Beitrag verweisen oder die Bewerbung aktualisiert einreichen. Im vergangenen Jahr hatte der Lions Club Neuss den Förderpreis Ehrenamt an das "Jugendferienwerk Grevenbroich" und das Projekt "Mobile Spielebox" für Flüchtlingskinder der katholischen Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte verliehen.

