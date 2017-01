Neuss: Jörg Geerlings startet mit "Zuhörtour" der CDU

CDU-Landtagskandidat Jörg Geerlings hat jetzt mit Parteivorstand und Ratsfraktion den Start seiner sogenannten Zuhörtour bekannt gegeben. "Zuhören, ins Gespräch kommen, sich kümmern", lautet das Motto der Aktion.

Doch was steckt dahinter? "Während meiner Zuhörtour besuche ich gemeinsam mit unseren Stadtverordneten Neusser in allen Stadtteilen", sagt Geerlings. Schließlich werde der Politik oft zum Vorwurf gemacht, sie interessiere sich nicht für die Anliegen der Menschen. "Dagegen möchten wir mit unserem Team aus Stadtverordneten und vielen weiteren Mitstreitern ein klares Zeichen setzen. Von den Bürgern möchte ich erfahren, was sie in Neuss bewegt. Welche Ideen und Anliegen haben sie? Was sind ihre Themen für Neuss? Ich höre zu, nehme die Anliegen der Menschen auf und kümmere mich darum, Probleme zu lösen", sagt der CDU-Landtagskandidat.

Geerlings kündigt zudem an, im Rahmen der Zuhörtour nicht nur die Bürger in den Neusser Stadtteilen vor Ort zu besuchen, sondern auch die in der Quirinus-Stadt aktiven Verbände, Vereine und Einrichtungen. "Ich möchte zuhören, von den Experten und den Betroffenen vor Ort aus erster Hand neue Ideen und deren aktuelle Sorgen erfahren, um sie mit in den Düsseldorfer Landtag zu nehmen. Denn: Ein genaues Bild, fachkundige Ansprechpartner und das Wissen über die aktuellen Anliegen der Menschen in unserer Heimatstadt bilden die Grundlage dafür, Neuss bestmöglich im Parlament vertreten zu können", sagt Geerlings.

Auch außerhalb der angekündigten Zuhörtour können sich Neusser Bürger jederzeit unter der Telefonnummer 02131 718860, per E-Mail an joerg@geerlings.de oder im Internet unter facebook.com/joerg.geerlings an den CDU-Landtagskandidaten wenden.

