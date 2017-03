Neuss wollte sie nicht – Wiesbaden bekommt sie. Die Sammlung von exquisiter Jugendstil-Kunst, die der Neusser Stadtrat vor rund einem Jahr mit knapper Mehrheit abgelehnt hat, geht nach Wiesbaden. Von Helga Bittner-Mies

Im Wiesbadener Landesmuseum machten am Mittwoch Vertreter des Landes Hessen und der Sammler, dessen Wurzeln in Neuss liegen, die Schenkung perfekt. 570 Exponate werden dort übernommen, der Wert der Sammlung wird vom Wiesbadener Museumschef Alexander Klar mit 42 Millionen Euro angegeben. Sammler Ferdinand Wolfgang Neess bekannte, dass er an diesem Tag sehr glücklich sei.

In Neuss war die Annahme der Schenkung vor allem an den prognostizierten Kosten für den damit verbundenen Erweiterungsbau des Clemens-Sels-Museum gescheitert. Ein Entwurf sah drei Bauabschnitte vor, deren Fertigstellung laut Kulturverwaltung zwischen elf und 20 Millionen Euro gelegen hätte, die Kämmerei sah dagegen Kosten von bis zu 30 Millionen auf die Stadt zukommen.

Rund 5,5 Millionen Euro an Spenden und Fördergelder waren bereits von der Kulturverwaltung zum Zeitpunkt des Ratsentscheids eingeworben worden.

Die Objekte sollen ab dem 28. Juni 2019 im Südflügel des Wiesbadener Landesmuseums in einer Dauerausstellung zu sehen sein.