Leon Schils (10) und seine Schwester Annalena (7) wissen, was man machen muss, wenn man viele Kamellen ergattern will: "Ganz vorne stehen." Dabei ist Leon, hier als Fußballspieler, gar nicht wild auf Süßigkeiten. Annalena hingegen schon. Die als Prinzessin verkleidete Zehnjährige mag am liebsten Maoam. Davon gibt es diesmal genug. Insgesamt sei es aber weniger als letztes Jahr, sagt Mutter Jasmin Schils. weniger

Leon Schils (10) und seine Schwester Annalena (7) wissen, was man machen muss, wenn man viele Kamellen ergattern will: "Ganz vorne stehen." Dabei ist Leon, hier als Fußballspieler, gar nicht wild auf Süßigkeiten. Annalena hingegen schon. Die als Prinzessin verkleidete Zehnjährige mag am liebsten Maoam. Davon gibt es diesmal genug. Insgesamt sei es aber weniger als letztes Jahr, sagt Mutter Jasmin Schils.

Hannah Siegberg (6) hat als Löwe verkleidet viele Kamellen erbeutet. "Man muss ganz laut ,Helau' rufen. Dann bekommt man so viel", erklärt Hannah. Eigentlich mag sie alles von den erbeuteten Leckereien, am allerliebsten aber Chips. Ihre Mutter Stephanie Siegberg ist froh, dass die Tasche dieses Jahr nicht so voll ist. "Das reicht vollkommen. Jeden Tag gibt es jetzt ein bisschen davon", sagt sie. weniger

Hannah Siegberg (6) hat als Löwe verkleidet viele Kamellen erbeutet. "Man muss ganz laut ,Helau' rufen. Dann bekommt man so viel", erklärt Hannah. Eigentlich mag sie alles von den erbeuteten Leckereien, am allerliebsten aber Chips. Ihre Mutter Stephanie Siegberg ist froh, dass die Tasche dieses Jahr nicht so voll ist. "Das reicht vollkommen. Jeden Tag gibt es jetzt ein bisschen davon", sagt sie.

Die Zwillinge Jordan (8, l.) und Collin Schmitz (Mitte) sind mit ihrem Freund Fatih (9) auf Kamelle-Jagd gewesen. Während dieser sich am meisten über Maoam freut, wollen die Zwillinge am liebsten nur Chips. "Ich teile aber nicht mit meinem Bruder", sagt Jordan. "Ich auch nicht", erwidert Collin. Deshalb wird zuhause alles in einen Wäschekorb geschüttet und dann sortiert, wer was gesammelt hat.