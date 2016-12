Neuss: Karnevalspräsident wird heute 65

Politik und Brauchtum: Jakob Beyen ist in der Gesellschaft vielfältig engagiert.

Wer wissen will, wie bürgerschaftliches Engagement in Neuss aussehen kann, der sollte sich einmal mit Jakob Beyen zusammensetzen, der mehr als ein Dutzend Ehrenämter ausfüllt. Dabei stehen Kommunalpolitik und Brauchtum für ihn im Mittelpunkt. Die Schlange der Gratulanten wird also lang sein, wenn Jakob Beyen heute die Vollendung seines 65. Lebensjahres feiert.

Der diplomierte Betriebswirt, in Reuschenberg geboren, arbeitete im Bankgewerbe, zuletzt als Direktor Mittlerer Niederrhein der SEB-Bank. Im Alter von 57 Jahren nutzte er die Chance auf Vorruhestand, der zum Unruhestand wurde. Einem Bänker vertrauen Vereine gern die Kasse an. Wen wundert's, dass Jakob Beyen Schatzmeister der Neusser CDU und des Kreisheimatbundes ist. Für seine Partei wurde er im Frühjahr 2014 erstmals in den Kreistag gewählt.

Einer breiten Öffentlichkeit ist Jakob Beyen aber seit 2008 als Präsident des Karnevalsausschusses (KA) der Stadt Neuss bekannt. In dieser Zeitspanne hat er gemeinsam mit seinem Team im Vorstand der Dachorganisation den Karneval zu einer festen Brauchtumsgröße in der Stadt gemacht - er ist das Gesicht des Neusser Karnevals.

Jakob Beyen ist seit 1974 verheiratet, freut sich mit seiner Frau über (Schwieger-)Kinder und Enkel. Seine Erfahrung ist auch als Schöffe am Amtsgericht Neuss gefragt; ebenso im Beirat von "Haus und Grund".

