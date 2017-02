Neuss: Katholische Betrachtungen im Lutherjahr

Die Fastpredigten in der Marienkirche nehmen die Kirche der Gegenwart in den Blick.

500 Jahre nach der Reformation stellen sich die katholischen Gemeinden in Neuss im "Lutherjahr 2017" der Aufgabe, die Kirche der Gegenwart zu analysieren. "Blick auf die Kirche" steht deshalb über der Reihe der Fastenpredigten in der Marienkirche, die am Mittwoch, 8. März, beginnt. Bis in die Woche des Palmsonntags hinein ergreift dort an jedem Mittwoch ab 18.30 Uhr ein anderer Geistlicher das Wort. Ihre Predigt wird um ein kleines geistlicher Konzert unterschiedlicher Interpreten erweitert.

Den Auftakt macht am 8. März der aus Neuss stammende Kölner Stadt- und Domdechant Robert Kleine. Er sieht die "Kirche auf dem Weg" und will ein Bild des II. Vatikanischen Konzils (1962 - 1965) zeichnen. Maximilian Fieth (Tenor) und Dominik Tukaj (Orgel) bringen dazu das "Kleine geistliche Konzert I" von Heinrich Schütz sowie Werke von Josef Gabriel Rheinberger und Max Reger zu Gehör.

"Ich glaube an die eine Kirche", bekennt der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp am Mittwoch, 15. März, wenn er über die eine Kirche spricht - und die vielen anderen. Johanna Hoppstock (Violine) und Dominik Tukaj (Orgel) führen dazu Werke von Georg Riemenschneider und Antonio Vivaldi sowie Camillo Schumanns Choralvariationen und Fuge zu dem Choral "Befiehl du deine Wege" auf.

"Ich glaube an die heilige Kirche", hat Monsignore Peter Krischer seiner Fastpredigt am 22. März als Credo vorangestellt. Der ehemalige Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Angerland/Kaiserswerth in Düsseldorf will in seinem Beitrag aber vor allem auf die "immerwährende Reformbedürftigkeit der Kirche" eingehen. Elena Szuczies (Orgel) ist an diesem Abend mit der Trisonate in e-Moll von Johann Sebastian Bach sowie der Kantate "O Mensch, bewein dein Sünde groß" zu hören.

"Ich glaube an die katholische Kirche", stellt Pfarrer Jonas Marquardt von der evangelischen Stadtkirche Düsseldorf seinem Vortrag voran, in dem er am 29. März von der "Überwindung konfessioneller Engführung" sprechen will. Michael Park (Orgel) trägt dazu Werke von Bach und Brahms vor.

Den Satz "Ich glaube an die apostolische Kirche" nimmt schließlich Prälat Sauerborn, Spiritual am Kölner Priesterseminar, am 5. April zum Anlass, um über das Fundament lebendiger kirchlicher Tradition zu reden. Otto Krämer sorgt mit Improvisationen an der Orgel für den musikalischen Schlusspunkt.

(-nau)