Neuss: Kindergartenkinder fahren kostenlos Bus und Bahn

Die Tücke lag im Detail: Weil Kindergartenkinder generell kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen, für Kinder ab sechs Jahren aber ein Fahrschein zu lösen ist, wurden in der Vergangenheit Gruppenausflüge von Kindertagesstätten enorm kompliziert. "Nicht selten fiel ein Ausflug deshalb ins Wasser", weiß der SPD-Fraktionsvorsitzende Arno Jansen zu berichten. Seine Fraktion hatte schon im Juli 2016 auf diese Lücke im Tarifgefüge des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hingewiesen, die nun zumindest für Neuss geschlossen werden konnte. "Wir lassen kein Kind zurück - auch nicht am Bus", kommentierte Bürgermeister Reiner Breuer das Ergebnis am Freitag im Rat zufrieden.

