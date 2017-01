Neuss: Kirchen betonen beim Empfang die Fortschritte in der Ökumene

Kirchen betonen beim Empfang die Fortschritte in der Ökumene

Im Reformationsjahr wollten die Neusser Christen das Gemeinsame betonen. Dass die Kirchen in Neuss viele Menschen zusammenbringen, wurde spätestens beim gemeinsamen Neujahresempfang von Kreiskatholikenrat und dem Verband evangelischer Kirchengemeinden in Neuss im vollen Zeughaus deutlich. Festredner Martin Engels forderte alle Christen dazu auf, weiter mutig voran zu gehen. Von Ute Böhm

Ein Gottesdienst im voll besetzten Quirinus-Münster bereitete die Gäste auf den Abend vor. Die Predigt hielt Weihbischof Domenikus Schwaderlapp. Er sprach über das Gleichnis von dem Gelähmten, der von seinen Freunden durch das Dach zu Jesus gebracht wurde, weil der Weg versperrt war. "Diese Menschen waren fromm, freundlich und auch frech, daran sollten wir uns heute ein Beispiel nehmen", erklärte Schwaderlapp. Der Weg aufeinander zu brauche genau das: Eine gute Portion Vertrauen auf Gott, einen freundschaftlichen Umgang und auch etwas Freches, um neue Wege zu wagen.

Diesen Gedanken nahmen die Redner des Abends im Zeughaus vor zahlreichen Gästen aus Politik und Kirche wieder auf. Pfarrer Sebastian Appelfeller erinnerte als Vorsitzender des Verbands der evangelischen Kirchengemeinden daran, dass vor allem in den vergangenen 50 Jahren in Sachen Ökumene viel erreicht wurde: "Martin Luther würde sich wundern, wenn er heute hier wäre." Appelfeller sieht die Unterschiede in den Konfessionen auch als Bereicherung. Er forderte auf, den eigenen Anspruch lebendig zu halten und den Mut zur Veränderung mit ins Reformationsjahr zu nehmen.

Auch Walter Pesch als Vorsitzender des Katholikenrates im Rhein-Kreis forderte die Christen dazu auf, Stellung zu beziehen. Die christlichen Werte würden helfen, fromm, freundlich und frech voran zu gehen.

Festredner Martin Engels, in der evangelischen Kirche im Rheinland Projektleiter des Reformationsjubiläums, erinnerte daran, dass die Ökumene, wie sie heute praktiziert wird, eine Errungenschaft ist. Auf beiden Seiten wurde viel erreicht, mit diesem Erbe müssen sich Christen immer wieder auseinander setzen. Die Gemeinsamkeiten zu stärken ist die Herausforderung dieses besonderen Jahres.

