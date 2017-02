Neuss: "Kita-Navigator": Zusagen erst Mitte März

Bis 1. Februar konnten Eltern ihre Kinder für den Sommer im "Kita-Navigator" anmelden. Jetzt hoffen sie auf einen positiven Bescheid ihres Wunsch-Kindergartens. Den dürfen die Leiterinnen aber noch nicht verschicken. Von Julia Rommelfanger

Christa Lückgen kennt das Dilemma seit Jahren: Vielen Eltern, die ihre Kinder im St.-Thomas-Morus-Kindergarten in Vogelsang betreuen lassen möchten, kann die Leiterin keine großen Hoffnungen machen: "Im Kita-Navigator haben wir knapp 100 Anmeldungen, können aber nur elf Kinder aufnehmen - davon sind sechs für Geschwisterkinder reserviert", sagt sie. Für Ü3-Kinder kann sie aktuell nur einen Platz anbieten, da die Kita, die wie viele andere Neusser Einrichtungen 2013 ihre Betreuung auf unter Dreijährige erweitert hat, eine bestimmte Platzzahl für diese Altersgruppe freihalten muss, um Fördergelder des Landes nicht zu verlieren.

Um Eltern die Suche nach einem Kindergartenplatz zu erleichtern, die Kitas durch die Digitalisierung der Anmeldung zu entlasten und selbst einen besseren Überblick über den Platzbedarf in den Stadtteilen zu erhalten, hat das Neusser Jugendamt 2013 den "Kita-Navigator" ins Leben gerufen. Nur in diesem Online-Portal können Eltern ihre Kinder bis sechs Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn anmelden. "Trotzdem würde ich jeder Familie raten, die Wunsch-Kita auch persönlich zu kontaktieren", sagt Lena Norrmann, stellvertretende Leiterin der Kita "Am Mühlenbusch", die 2016 in Rosellerheide neu gegründet wurde. Die Anmeldefrist für das neue Kita-Jahr ist verstrichen. Doch Lena Norrmann und ihre Kolleginnen dürfen den interessierten Familien erst am 16. März verbindlich zusagen. "Für viele Eltern ist das sehr spät, weil sie dem Arbeitgeber bis sechs Monate vor Wiedereinstieg in den Job Bescheid geben müssen", sagt Norrmann.

Doch für die Mitarbeiter im Jugendamt beginne nach dem 1. Februar die eigentliche Arbeit, wie Abteilungsleiterin Ann Christin Kaup erklärt. "Anhand der Anmeldezahlen, der freien Plätze der Kitas und der Bevölkerungsentwicklung erstellen wir eine Bedarfsplanung, die der Jugendhilfeausschuss und danach das Land NRW absegnen muss", sagt sie.

Im Navigator können Eltern ihre Kinder für beliebig viele Kitas vormerken. "Dadurch wissen wir nicht, ob unsere Einrichtung erste Wahl ist", sagt Lückgen. Dieses Problem hat auch Hanna Hoenicke, die die Kita im Evangelischen Familienzentrum an der Einsteinstraße leitet. "Zudem entscheiden sich einige Familien doch für eine Tagesmutter, was sie im Kita-Navigator aber nicht vermerken." Zwar können Eltern eine Vormerkung nicht widerrufen, wohl aber den Betreuungsbeginn nach hinten schieben. "Das sollten sie in dem Fall auch tun - ansonsten werden ihre Daten zum 31. Juli automatisch gelöscht", rät Kaup.

Durch die Mehrfach-Vormerkung kann es passieren, dass eine Familie von allen ausgewählten Kitas ein Platzangebot erhält, andere dagegen in dieser ersten Zusagen-Runde leer ausgehen. "Es gibt aber keinen Grund zur Beunruhigung", sagt Kaup. "Sind die ersten Verträge unterschrieben, werden durch Mehrfach-Zusagen belegte Plätze wieder freigegeben und die Kitas können weitere Zusagen erteilen. Diejenigen, die bis 2. Mai keinen Kita-Platz gefunden haben, schreiben wir an und unterstützen sie bei der Suche." Den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfülle die Stadt - nur nicht immer in der Wunsch-Kita.

