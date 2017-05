Neuss: Koch wird Ehrenmitglied in Norf

Koch wird Ehrenmitglied in Norf

Andreas-Schützen ermitteln heute neuen König und laden zum Festball ein.

Bei der Norfer St.-Andreas-Schützenbruderschaft zeichnet sich einen Tag vor der Frühkirmes eine Zitterpartie ab. Am heutigen Samstag geht es um 15.30 Uhr zur Vogelstange im Von-Waldthausen-Stadion, doch zumindest bis gestern hatte die Bruderschaft noch keinen Königsbewerber. Aber das, sagt Vereinssprecher Christian Fiebig, sei im Vorjahr nicht anders gewesen.

Auf die Frühkirmes stimmen sich die Norfer in Etappen ein: Maibaumsetzen vor einer Woche, Königsehrenabend für Horst und Bärbel Kijewski gestern Abend - und mittendrin die Generalversammlung im Festzelt. Bei der konnte Geschäftsführer Bernhard Kleinalstede, berichten, dass sämtliche Verträge unter Dach und Fach sind; auch für die Kirmes im Herbst. Generaloberst Dirk Bücker erläuterte den Marschplan und wies darauf hin, dass es noch freie Plätze für interessierte Fackelbauer gibt. Schießmeister Dirk Judel teilte mit dem stellvertretenden Bezirksschießmeister Thomas Bergmann am Ende die Schießpreise aus.

Doch den meisten Applaus bekam Martin Koch. Der langjährige Vorsitzende des Grenadierkorps, der sich auch im Vereinsvorstand engagierte und rührig um den Ausbau des Vereinsheims bemühte, wurde nämlich zum Ehrenmitglied ernannt - nach Bernhard Offer, Willi Schumacher und Ehrenbrudermeister Heinrich Lambertz.

Dem Königsvogelschießen heute schließt sich am Abend ein Festball zu Ehren des neuen Königs an. Wer besonders ausgelassen feiern möchte, muss sich allerdings vor Augen haben: Dem Strafenkönig droht der Titel "Regimentssau". Die entsprechende Auszeichnung dafür hat nämlich jetzt Udo Willing von den Sappeuren gestiftet.

