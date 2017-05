Neuss: Konzert mit Chor aus Heidelberg führt zu den eigenen Wurzeln

Wenn der Heidelberger "Frauenchor 4x4" zu internationalen Wettbewerben reist, dann können eigentlich alle andere Chöre wieder abreisen. Regelmäßig gewinnt der im Jahre 2004 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg gegründete Chor Goldmedaillen (Kategoriesieger), zuletzt im vergangenen September beim 8. Internationalen Chorwettbewerb in Grado (Italien). 2014 gewann er den Deutschen Chorwettbewerb in der Kategorie "Frauenchöre ab 16 Personen" und einen Sonderpreis für hervorragende Interpretation.

Nach Konzerten in Dortmund und Düsseldorf gastiert das Vokalensemble am kommenden Sonntag in der Neusser Christuskirche. Für die Sopranistin Lena Jaekel ist das Konzert eine ganz persönliche Heimkehr. Sie ist in Neuss geboren, Pfarrer Franz Dohmes hat sie in der Christuskirche getauft und konfirmiert, im Kinderchor der evangelischen Gemeinde unter Barbara Degen hat sie erste musikalische Erfahrungen gesammelt. Violin- und Klavierunterricht nahm sie an der Neusser Musikschule, beste chorische Ausbildung erhielt sie beim Düsseldorfer Mädchenchor, dem sie mit zehn Jahren beitrat und viele Jahre bei Opernproduktionen mitwirken und so Bühnenerfahrung sammeln konnte. Seit ihrem Abitur am Quirinusgymnasium 1993 studiert sie in Heidelberg Schulmusik und Gesang und ist glücklich, "hier einen so tollen und anspruchsvollen Frauenchor gefunden zu haben".

Auf Neuss freut sich übrigens auch die Gründerin und Leiterin des Chores, Heike Kiefner-Jesatko. Sie erinnert sich gerne an den Klavierunterricht beim Neusser Professor Klaus Börner während ihres Studiums an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. In der Christuskirche kommen vornehmlich Chorwerke der Romantik zur Aufführung, aber auch zeitgenössische Literatur wie Aufführungen des Münchner Komponisten Wolfram Buchenberg, der in Chorkreisen längst als Geheimtipp gilt.

Info Breite Straße, Sonntag, 6. Mai, 17 Uhr, Eintritt frei

(Nima)